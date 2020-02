Jinek gaf Imanuelle Grives alle ruimte voor haar toneelstukje: “Ik wilde kapot, Eva”

Imanuelle Grives, in België veroordeeld voor drugs dealen op Tomorrowland, zat gisteravond bij Jinek om haar verhaal te vertellen. Wie een kritisch interview verwachtte over het hoe en waarom zal teleurgesteld zijn geweest.

Grives (34) mocht uitgebreid uitleggen dat ze in drugs handelde, omdat ze zo ongelukkig was met zichzelf. Er was zelfs een naam voor, legde ze uit: ze had last van het oplichterssyndroom. Dat houdt in dat je bang bent om door de mand te vallen. Je vindt dat je eigenlijk niets kunt en denkt dat mensen daar weldra achter zullen komen. Het is een kwaal waar vooral jonge vrouwen wel vaker aan lijden. Die gaan natuurlijk niet allemaal drugs dealen op een festival.

Het was dan ook geen dealen volgens de actrice. Ze had gewoon een voorraadje (van meer dan 100 xtc-pillen) bij zich. De acht pillen die ze verkocht waren slechts een spannend experiment om zich in te leven in die beruchte rol. Grives huilde en benadrukte dat ze flink de weg kwijt was in die tijd. “Ik wilde kapot Eva. Ik had niet nagedacht over de consequenties, over wat mij kon overkomen. Niets boeide mij meer,” klinkt het. Gelukkig is ze nu door haar tijd in de gevangenis een heel ander mens geworden, bleef de actrice benadrukken.

Ondertussen deed Jinek of ze met een oude vriendin praatte over een uit de hand gelopen feestje. Of Grives vaker heeft gedeald, werd niet gevraagd. Dat er in haar voor het festival gehuurde appartement een prijslijst is gevonden en een boekje waarin de actrice precies bij hield wat ze verkocht, daar begon Jinek ook niet over. Na de krokodillentranen konden de twee er al weer smakelijk om lachen.

Aan het eind vroeg ze nog wel of Grives nu nooit meer drugs zou gebruiken. De actrice grapte daarop dat het haar verbaasde dat er nog geen carnavalsnummer was gemaakt over haar. Daarna serieus: “Eva, ik ga niet een heilige zitten spelen. Ik heb tegen mezelf gezegd: Imanuelle, als jij drugs als een verrijking kunt gebruiken, mag je het gebruiken.” Drugs dealen gaat ze in ieder geval nooit meer doen, zegt ze.

Online zijn de reacties gemengd.

Leeft Imanuella #Grives zich bij #jinek al in voor een nieuwe rol in een nieuwe film ? De rol van een pathologische leugenaar. — Erik (@EJMAvdBroek) February 18, 2020

Zo zonde dat deze drugsdealer een podium krijgt #jinek. Ik haak nu echt af Eva. — Elke (@dirkeel) February 18, 2020

Stel je voor dat #Jinek vaker drugsdealers ontvangt aan tafel. En al die dealers dan beginnen te huilen aan tafel, omdat ze zo “onzeker” waren. En al die tafeldames dan zeggen: “Rustig via je buik ademen…”

Wat gebeurt hier ?!?!#jinek#imanuellegrives#Rtl4 — Trol Tan (@trol_tan) February 18, 2020

Heel veel mensen veroordelen Imanuelle Grives hier. Dat heeft de rechter reeds gedaan. Nu zegt ze publiekelijk sorry en heeft het lef iedereen onder ogen te komen. Ik vind dat ze een grote fout heeft gemaakt. Maar daar is ze voor gestraft. Iedereen heeft recht op n 2e kans #jinek — Tineke den Ouden (@1d5a847f867f449) February 18, 2020

Moedig?! Een handelsvoorraad drugs aanleggen waar je U tegen zegt en anderen naar de klote helpen? Erken je fout en houd je krokodillentranen voor je. Dit is het meest gênante tv moment van het jaar. Op de blaren zitten en door. Wel goed voor de kijkcijfers en haar carrière… — Nicole van den Broek (@NicoleBroek1) February 18, 2020