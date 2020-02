Gaat dit liedje uit IJsland het songfestival winnen?

Het aanstekelijke discodeuntje Think About Things is nog niet eens door IJsland geselecteerd of het is al een culthit op YouTube. Het kan bijna niet anders dan dat de anti-sterren van Daði og Gagnamagnið hoge ogen gaan gooien in Rotterdam.

Maar pas zaterdag wordt bekend of ze ook daadwerkelijk mogen aantreden op het Eurovisie Songfestival, al kan dat met nu al een half miljoen views bijna niet meer misgaan. Het succes zit hem niet zozeer in het liedje als wel in de krachtige clip die de spot drijft met de geliktheid van het songfestival.

“Het een beetje een bonte avond/schoolkamp-act met een aanstekelijk liedje en dat is straks, in een show waar het ene nummer nog perfecter is dan het andere, wel een verademing denk ik,” verklaart songfestivalverslaggever Lonneke Haveman het succes bij Editie NL.

Songfestivalkenner Michiel Sampon is het deels met haar eens: “Het nummer heeft alles in zich om een groot succes te worden. Ze zijn daar ook niet gek dus dit gaat hem wel worden. Het is zo’n hype nu.”

Maar hij houdt (terecht) een slag om de arm: “Als ze het gevoel van de clip kunnen overbrengen op het podium dan kan het het wel eens heel goed gaan doen. Maar het kan ook compleet doodslaan.”