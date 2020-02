Loïs Lane-zangeres Monique Klemann had wel wat minder mooi willen zijn

Van de muziek van Lois Lane herinneren veel mannen zich minder dan van het uiterlijk van de ene helft van het duo, Monique Klemann, nu 54.

Die leuke en die mooie’ werd er vaak over Loïs Lane gezegd. ‘En dan dacht ik: hé, hallo, ik ben óók leuk, hoor! Maar ja, ik kon nou eenmaal nooit zo goed zingen als dat ik mooi ben. Dus daarmee moet je gewoon dealen. Soms denk ik: kan mij het schelen. Maar een andere keer is het: verdomme. Ik ken trouwens niemand die mooi is en dat ook echt van zichzelf víndt,’ zegt ze tegen de Volkskrant. ‘Het had wel iets minder gemogen. Misschien hadden mensen dan beter naar mijn zang geluisterd. Of was ik zekerder van mezelf geweest.’

‘Als je altijd wordt aangesproken op je uiterlijk, wordt het voor jezelf ook een ding. Omdat ik eigenlijk alleen maar kan tegenvallen. Snap je? Wat betreft karakter, humor, whatever I do. Misschien ben ik daarom zo streng voor mezelf geworden. Bang dat mensen je dom, stom, slecht vinden. En misschien vonden ze dat ook wel. Maar ja, dat is dan pech: ik kán niets anders.’