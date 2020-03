BzV-kijkers vinden boerin Annemiek een ijskonijn: “Er is er maar een die moet ontdooien”

Zondagavond waren de dagdates te zien van de vijf boeren, die aan Boer Zoekt Vrouw meedoen. Vooral boerin Annemiek deed stof op waaien en deze keer niet vanwege haar looks, maar veel meer door haar onderkoelde opmerkingen.

Als activiteit koos ze voor een survivalparcours inclusief stormbaan om haar dates beter te leren kennen. De gesprekken daarbij verliepen uiterst stroef. Tijdens de pizzalunch zei helemaal niemand iets. Alleen Jelte deed een dappere poging het ijs te breken met een paar voorzichtige opmerkingen. “Mooi dat jij het gesprek weer op gang helpt. Je bent er goed mee bezig,” reageert Annemiek bazig, waarna het gesprek weer vastloopt.

De boerin zegt later doodleuk tegen Yvon Jaspers dat ze eigenlijk niet zo’n zin had in de dag en dat ze nog niet echt kriebels voelde. “Ik had ze natuurlijk maar vijf minuten gesproken”, legt ze uit. “Ik vond die speeddates heel lastig. Je merkt bij sommigen ook dat ze een beetje moeten ontdooien.”

Op Twitter reageren kijkers gepikeerd. Annemiek is degene die moet ontdooien, vinden ze. De boerin was net zo koud als de boeren die een nat pak haalden na de stormbaan.

Je merkt wel dat sommige nog moeten ontdooien.. en wat dacht je van jezelf???? #boerzoektvrouw #bzv pic.twitter.com/wbImoayLwo — Inge (@ingedingen13) March 8, 2020

Er is er maar eentje die hier moet ontdooien, #Annemiek!#botteboerin

600 brieven hè en dan geen zin in D-day #bzv — Marjolein 🌼🌼🌼 (@Marjolein1402) March 8, 2020

Nieuw #boerzoektvrouw programma format: alle 633 mannen logeren een jaar rond de boerderij van Annemiek, in de hoop dat er 1 haar kan ontdooien #bzv — Jeroen (@JWVineyard) March 8, 2020

Zo, die is binnen…Vera trekt hierna een nog strakkere jeans aan ! 👍👊 #boerzoektvrouw pic.twitter.com/2JKGioyao8 — GT (@geerttepper) March 8, 2020

In verband met de vorige Geert, plaatst Yvon nu standaard een hond tussen haar en een Geert in. #bzv #boerzoektvrouw pic.twitter.com/VeY5AwWudp — Martijn (@accountnaam) March 8, 2020

Dat moment dat je je bedenkt dat je toch liever Studio Sport had gekeken…#Bzv #Boerzoektvrouw #BZV2020 pic.twitter.com/YS6z3YXGdA — Creatiffdutch (@creatiffdutch) March 8, 2020

‘Sommige mannen hadden moeite om te ontdooien’

– Nou wat dacht je van jezelf Annemiek



Mijn hemel #ijskonijn #bzv — F-RTess◽〽🏃 (@F_RTess) March 8, 2020