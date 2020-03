Glennis Grace in duet met Afrojack bij Songfestival

Glennis Grace gaat op 16 mei tijdens de finale van het Eurovisiesongfestival in Ahoy samen met Afrojack optreden. Dat bevestigde Op1-presentator Erik Dijkstra maandagavond tijdens de talkshow. Eerder werd al bekendgemaakt dat Afrojack en Glennis Grace allebei zullen optreden tijdens de finale. Het was alleen nog niet duidelijk of zij los van elkaar of samen zouden gaan performen. Het gaat dus om een duo-optreden. Het is overigens nog onduidelijk of het Eurovisiesongfestival überhaupt door kan gaan. De organisatie bevestigde eerder deze week zich te beraden op meerdere alternatieve scenario's in verband met de verspreiding van het coronavirus. Een optie zou kunnen zijn de optredens zonder publiek te doen.