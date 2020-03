Herman van Veen op 75e verjaardag door virus niet op het podium

Muzikant, schrijver en schilder Herman van Veen wordt zaterdag 75 jaar. Vorig jaar is hij begonnen met de theatertour '75 Dat kun je wel zien dat is hij’ om zijn verjaardag te markeren. Die speciale tournee in Nederland en België heeft hij moeten onderbreken vanwege het coronavirus. De voorstellingen van de komende weken zijn uitgesteld. Van Veen (1945) groeide op in Utrecht, waar hij ook het conservatorium bezocht. In 1965 maakte hij zijn theaterdebuut met het soloprogramma 'Harlekijn’ (Niemands knecht, niemands baas). Sindsdien reist hij met zijn voorstellingen de wereld rond. Van zijn hand verschenen tot op de dag van vandaag honderdtachtig platen, ongeveer tachtig boeken en zo’n vijfhonderd schilderijen.