Jort Kelder: Matthijs keert na corona terug

Het afscheid van De Wereld Draait Door betekent niet het einde van Matthijs van Nieuwkerk als televisiepersoonlijkheid. Dat stelt Jort Kelder, die donderdag in het AD voorspelt dat de presentator na de coronacrisis terugkomt op televisie.

"Als Het Virus gedoofd is komt hij natuurlijk gewoon herboren terug", aldus Kelder in de krant, die verschillende vaste gasten van De Wereld Draait Door sprak over het einde van het programma en het afscheid van Van Nieuwkerk.

Claudia de Breij noemt de televisiemaker in het artikel 'het tegenovergestelde van een barbaar'. "Opera, wanneer is dat nou prime time op tv? Een enorme verdienste. Dat is een erfenis die een nieuwe generatie tv-makers met zich meeneemt", aldus de cabaretier. Ook Özcan Akyol heeft lovende woorden voor de vertrekkende presentator. "Matthijs kan zich scharen in het rijtje Mies Bouwman, Willem Duys en Sonja Barend. En dan toch zeker als lijstaanvoerder."