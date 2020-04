André Hazes in lockdown met Monique en Drétje: “Dit verkloot ik nooit meer”

Hij vindt dat wij – de pers – naar over hem en zijn liefdesleven hebben geschreven. Respectloos, zegt hij tegen HLN. “Er is heel veel gebeurd, ja. Dus ik ben blij dat ik weer thuis mag komen. Maar Monique en ik zijn al die tijd vrienden gebleven en al die maanden is de liefde tussen ons nooit echt weggeweest. Er is heel veel gezegd en geschreven. En als mensen de kans krijgen me te pakken, zullen ze dat niet laten. Maar zolang ik, Monique en mijn kind weten hoe het echt zit, is dat voldoende. Dat vind ik het allerbelangrijkste. En als het allemaal zo respectloos was gegaan als de media het laten uitschijnen, had Monique me nooit teruggenomen.”

“Ik ben een jongen die altijd blij is als iedereen de positieve dingen uit mijn leven oppikt. Nou, als het dan een keer negatief is, snap ik ook dat mensen dát willen oppikken. Dan kunnen ze eindelijk een keer over me zeiken.”

“Ik denk dat de wereld behoefte heeft aan mensen die echt zijn. Mensen die geen toneelstukje spelen. Die zijn er zat. Bij mij is het gewoon: ik word wakker en ik ben dezelfde persoon tot ik naar mijn bed ga. Dat is het, denk ik. En tuurlijk zeg ik domme dingen en doe ik domme acties in mijn leven, maar het is wel echt. Ik heb alles gezegd wat ik wilde. Ik heb alles gedaan wat ik wilde. Met spijt nadien, maar ik heb het wel gedaan. Ik ben in het reine met mezelf”