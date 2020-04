En dan dreigen de Meilandjes ook nog failliet te gaan

Niets blijft ons land bespaard. Er waren al allerlei moeilijkheden, maar daarbij komt volgens De Telegraaf ook nog het dreigende faillissement van de Meilandjes. De president van Frankrijk, Macron, heeft de coronateugels verder aangehaald dus dit seizoen is verloren.

Twee weken geleden noemde Martien de situatie in weekblad PRIVÉ al ’een catastrofe’. Na alle investeringen was dít de periode van geld verdienen en het kasteel verkopen. Maar het een noch het ander dreigt te gaan lukken. Alle kamers waren volgeboekt, maar de gasten die niet vooruit betaald hebben zeggen allemaal af. Via een Belgisch blad kwam woensdag het nieuws naar buiten dat Martien zelfs ’een faillissement’ zou vrezen, maar dit blijken zijn eerdere uitspraken te zijn die wat zijn aangedikt.

En dan stak Martien zijn eigen kasteeltje ook nu bijna in brand. Maar dat viel mee. De brand werd spoedig geblust.