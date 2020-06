Sneijder: “Ik heb 10 tot 15 miljoen verloren”

Wesley Sneijder vertelt in zijn nieuwe biografie dat hij er financieel flink op los heeft geleefd. De miljoenen vlogen eruit. Hij deed investeringen in Turkse appartementen, gaf veel geld weg en is nog altijd bezig met zijn restaurant op Ibiza.

“Ik heb tot dusver wel maximaal geleefd’’, zegt hij in Sneijder, geschreven door Kees Jansma. “En ik heb ook anderen laten leven. Ik weet dat mensen vinden dat ik te veel geld weggeef. Kan dat? Te veel weggeven? Ik kwam uiteindelijk in de situatie dat ik het kon. En natuurlijk ben ik misbruikt. Of heb ik me laten misbruiken. Of ging het economisch opeens ergens mis. Op Ibiza zijn we nu bezig mijn restaurant te laten verbouwen, maar die investering loont natuurlijk nog niet. In Turkije heb ik in nieuwe appartementen geïnvesteerd, dat project loopt nog. En zo heb ik op allerlei manieren geld verloren, 10 tot 15 miljoen euro. Vreselijk, ja, maar niet dodelijk. Ik heb nog wat over. Al komt er nu niet veel meer binnen. En ik ben pas 35 (inmiddels 36, red.), ik moet nog even.’’

Hij wil zo snel mogelijk trainer worden in het profvoetbal. “Het is nu nog een hobby, die mij geld kost, maar het zal mijn werk worden. Zo rond mijn veertigste. Ik spreek hier mijn hoofddoel uit: hoofdtrainer worden van een goede club. En welke club weet ik al: ooit wil ik bij Galatasaray aan de slag. En dat gaat gebeuren ook.’’