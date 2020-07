Carola Schouten is dit jaar vijfde Zomergast

Minister Carola Schouten van Landbouw is op 16 augustus de vijfde gast in Zomergasten. Dat maakte de VPRO vrijdag bekend.

Schouten maakte in 2011 haar entree in de landelijke politiek als Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. In 2017 werd ze beëdigd als Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en vicepremier in het derde kabinet Rutte. Haar portefeuille brengt ingewikkelde dossiers en moeilijke keuzes met zich mee. In het kader van een rechterlijke uitspraak over stikstof werden dit jaar duizenden bouwprojecten stilgelegd en er volgden massale protesten van de bouwwereld en de boeren.

"Als kijker geniet ik van Zomergasten als een gast mij meeneemt in zijn of haar denkwijze", aldus de bewindsvrouw. "Ik zie ernaar uit een kijkje te geven in mijn wereld, waar ik van kan genieten, wat mij bezighoudt. Daarbij horen ook zwaardere thema’s zoals ongelijkheid, verantwoordelijkheid, en tegelijkertijd mijn blijvende zoektocht naar vrijheid."

De uitzending is op 16 augustus. Andere gasten dit jaar zijn Typhoon, Nazmiye Oral, viroloog Jaap Goudsmit en advocaat Inez Weski.