Monique en André willen zoontje onherkenbaar in beeld

Monique Westenberg heeft samen met André Hazes besloten om geen foto's meer te delen waarop hun zoontje André Junior herkenbaar in beeld staat. Dat vertelt de moeder aan Shownieuws.

"Wij hebben er samen voor gekozen om hem iets minder in beeld te doen van de voorkant van zijn gezichtje. Op social media doen we hem van de zijkant of de achterkant of we doen een brilletje op. We gaan hem niet meer helemaal afschermen, maar dat hele herkenbare willen we er wel afhouden. Hij had er een beetje last van," vertelt Monique.

Dré Junior begon herkend te worden door oudere kindjes en die begonnen hem voor te trekken. "Hij weet helemaal niet waarom. Pas als hij met de oppas of met mijn ouders weg is, die niet herkend worden, kan hij gewoon zijn wie hij is," zegt Monique. Volgens haar begint hun besluit al vruchten af te werpen: "Ik merk nu al dat er mensen zijn die zeggen ‘O, wat is hij veranderd!'".