Twan Huys: Er is teveel aandacht voor talkshows op tv

Er is teveel aandacht voor talkshows op televisie. Dat stelde journalist en presentator Twan Huys dinsdag tijdens een gesprek op NPO Radio 1. Huys presenteerde een half jaar lang de talkshow Late Night bij RTL, maar het programma werd stopgezet toen de kijkcijfers en kritieken tegenvielen.

"Je kan als zoiets gebeurt wel in de slachtofferrol schieten, maar dat slaat nergens op", beklemtoont Huys. "Dit hoort erbij, je moet niet piepen. Beslissingen als deze maak je zelf, en in het grote geheel stelt het niet zoveel voor. Er is absurd veel aandacht voor talkshows en televisie, veel te veel, overdreven veel."

De presentator knapte na het debacle bij RTL heel erg op door te wandelen, waar hij ook een boek over schreef. "Je hebt tijdens het wandelen de mooiste gesprekken", aldus Huys. "Er is veel zuurstof, je bevindt je in een mooie omgeving, je bent ontspannen. Alleen is het soms jammer dat je geen microfoon en camera bij je hebt om alles op te nemen - maar dat is natuurlijk de essentie."

Het mooiste onbekende deel van Nederland noemt Huys het eiland Tiengemeten in Haringvliet.