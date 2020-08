Drammerige presentator Tim Hofman krijgt veel kritiek op interview Op1

Voor de tweede keer nam Tim Hofman gisteravond het stokje over van Sophie Hilbrand als presentator van Op1. Dat is bepaald niet iedereen goed bevallen. De 32-jarige invaller toonde zich een vervelende, drammerige interviewer.

Pijnlijkst was het moment waarop de BNN-presentator aan arts-microbioloog Jan Kluytmans vroeg of de scholen wel open moesten gaan in september. Kluytmans zei diplomatiek dat daar goed naar gekeken moet worden. Maar Hofman eiste een antwoord. Toen zei de wetenschapper dat hij daar liever met andere wetenschappers over ging praten. Dat pikte Hofman niet. “U bent hier de wetenschapper, scholen open of dicht,” klonk het agressief. “Dat antwoord gaat u me niet ontlokken,” reageerde de arts, die zich niet op de kop liet zitten. “Ik hoor ‘scholen dicht’,” probeerde de presentator weer.

Het kwam hem op veel kritiek te staan op social media. ‘Tim Hofman, toon meer respect zeg’, schrijft iemand. Een ander reageert: ‘Ad Visser gaf eindelijk een waardevolle nuancering in de mondkapjesdiscussie. Helaas werd hij op een weinig subtiele wijze de mond gesnoerd door Tim Hofman. Zo hey, wat zakt die knul door het ijs’. ‘Vooringenomen en respectloos’, oordeelt een ander. Nog iemand schrijft dat Hofman voornamelijk erg gespannen is. ‘Wat een krampachtige houding’, klinkt het.

Kijk hier het fragment terug (het item begint na ongeveer 5 minuten).

Wat een krampachtige houding van Tim Hofman. Staat stijf van de stress, plukt aan zijn baard, wriemelt aan zijn gezicht, drinkt uit zijn glas en stelt op agressieve wijze vragen. #Op1npo — YC (@YC1049) August 3, 2020

Ad Visser gaf eindelijk een waardevolle nuancering in de mondkapjes discussie. Helaas werd hij op een weinig subtiele wijze de mond gesnoerd door Tim Hofman. Zo hey, wat zakt die knul door het ijs. #Op1npo — Nick (@NickRinzema) August 3, 2020