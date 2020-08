Nikkie de Jager opnieuw wereldnieuws na overval

Voor de tweede keer dit jaar is Nikkie de Jager, beter bekend als NikkieTutorials, tegen wil en dank wereldnieuws. Het bericht over de gewapende overval op de make-upartieste wordt breed uitgemeten in onder meer de Amerikaanse en Britse entertainmentpers.

In januari gebeurde hetzelfde toen de 26-jarige Nikkie onthulde dat ze transgender is. Ze kwam hiermee naar buiten omdat iemand haar chanteerde met haar geheim. Ze sprak er daarna onder meer over in de talkshow van Ellen DeGeneres.

De Nederlandse visagiste heeft op YouTube ruim 13,5 miljoen volgers. Op Instagram wordt ze door meer dan 14 miljoen mensen gevolgd. De vlogster begon in 2008 begon met het maken van filmpjes over haar werk als visagiste. Door de jaren heen werkte Nikkie samen met grote sterren als Lady Gaga en Kim Kardashian.