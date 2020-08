Simon Cowell had handleiding elektrische fiets niet gelezen

Simon Cowell heeft een advies voor iedereen met een elektrische fiets: lees eerst de handleiding. De tv-persoonlijkheid maakte zaterdagmiddag een lelijke val waarbij hij zijn rug brak.

"Een goed advies...? Als je een elektrische fiets koopt, lees dan de handleiding voordat je erop stapt. Ik heb een deel van mijn rug gebroken", deelt Cowell op Twitter.

Ook bedankt hij de artsen en verpleegkundigen die hem geholpen hebben. "Een paar van de aardigste mensen die ik ooit heb ontmoet. Ik hoop dat iedereen veilig blijft", sluit hij af.

Cowell onderging zaterdagavond een zes uur durende operatie en is daar nog van aan het bijkomen in het ziekenhuis. Het kan maanden duren voordat hij volledig hersteld is, maar voorlopig heeft hij zich alleen afgemeld voor de America's Got Talent-opnames van aankomende dinsdag en woensdag.