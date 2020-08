Twintig jaar was zanger Pete Philly ziek door een teek: “Ik ben alles kwijtgeraakt”

Op zijn veertiende werd zanger Pete Philly (39) gebeten door een teek tijdens een schoolkamp in de Ardennen. “Er was helemaal niets bekend over de ziekte van lyme. Niemand maakte zich zorgen.” Maar het ging helemaal mis. Bij RTL Nieuws doet hij zijn verhaal.

Longontstekingen

Zijn schoolcijfers kelderden en niemand wist waar het door kwam. “Ik kon me niet meer concentreren, kon niets meer onthouden, was futloos. Had heel veel last van mood swings. Ik heb het altijd afgeschreven als: ik heb heel heftig gepuberd. Als ik nu terugkijk, besef ik pas hoe lyme invloed had op hoe ik me voelde, mentaal en lichamelijk, hoe ik reageerde op dingen, hoe ik relaties aanging met mensen, hoe ik met dingen dealde.”

Toch studeerde hij verder en vormde van 2003 tot 2009 de bekende hiphopformatie Pete Philly & Perquisite. Het duo tourde door binnen- en buitenland. “Ik heb tours meegemaakt dat ik de heftigste longontstekingen had. Dan zei ik tegen de dokter: geef me een strip antibiotica, ik moet de show doen.”

Desastreus

Pas in 2013 kreeg de zanger de diagnose lyme. “Lyme is een desastreuze ziekte”, zegt Pete. “Echt desastreus. En het is voor iedereen anders, ieder lichaam reageert er anders op. Sommige mensen zijn ‘alleen’ een beetje moe, anderen raken verlamd, weer anderen gaan hallucineren, hebben altijd ontstekingen. Het is ongrijpbaar.”

Jarenlang probeerde hij allerlei medicijnen en therapieën. Tot zijn grote frustratie kreeg hij nauwelijks hulp. “Het probleem is, en ik word pissig als ik eraan denk, echt woest: er is geen hulp voor mensen die het hebben. Verzekeraars vergoeden niets, het wordt niet erkend als een echte ziekte, ik ontving geen hulp.”

Geluk

Maar Pete Philly werd beter. Begin dit jaar stond hij voor het eerst weer voor een uitverkochte zaal. Toen kwam corona. “Ik weet dat ik kan opkrabbelen. En ik weet dat je nergens op moet rekenen in het leven. Een vriend van mij heeft een raptekst: Geluk is met de dommen, ik ben een slimme jongen, ik reken nergens op. Zo kijk ik er ook naar. Dat klinkt misschien verdrietig, maar het is best wel gezond hoor, om zo te denken. Je weet nooit wat er gebeurt.”