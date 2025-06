Artsen ontdekken waarom sommige vrouwen makkelijker een miskraam krijgen en maken er een simpele test voor

Waarom sommige vrouwen keer op keer een miskraam krijgen, leek lange tijd onverklaarbaar. Maar onderzoekers uit het Britse Warwick hebben nu een biologische oorzaak gevonden die tot nu toe onder de radar bleef. Met hun nieuwe test, die al gebruikt werd bij meer dan duizend vrouwen, kunnen ze nagaan of de baarmoederwand zich wel goed voorbereidt op een zwangerschap.

Een op de zes zwangerschappen eindigt in een miskraam, vaak binnen de eerste drie maanden. Bij vrouwen met herhaalde miskramen blijkt de baarmoederwand zich niet altijd goed aan te passen aan een innestelend embryo. Het lichaam maakt zich simpelweg niet klaar, zegt onderzoekster Joanne Muter, die meer dan 1.300 vrouwen onderzocht, aan de Britse krant The Guardian.

Als de baarmoederwand niet flexibel genoeg wordt of de juiste stoffen niet aanmaakt, raakt de zwangerschap al in een vroeg stadium in de problemen. Het embryo nestelt zich misschien nog wel in, maar blijft niet lang zitten.

Test geeft hoop

Voor vrouwen met dit probleem maakt dit onderzoek een wereld van verschil. Na vijf miskramen wees de test bij een van de proefpersonen uit dat haar baarmoederwand zich niet goed voorbereidde. Met een gerichte behandeling lukte het uiteindelijk wel: ze kreeg twee gezonde kinderen

Het is een verandering van perspectief, van de focus op het embryo naar de omgeving waarin het moet groeien. En dat was hoog tijd, vindt ook de organisatie Tommy’s, die het onderzoek financierde. De organisatie hoopt dat de test straks breed beschikbaar komt, zodat miskramen minder vaak als ‘pech’ worden afgedaan. De test is nu al in gebruik in de stad Coventry. Of en wanneer het naar andere ziekenhuizen komt, is nog niet bekend.