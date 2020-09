Scheiding tussen Marco Borsato en Leontine is rond

De scheiding tussen Marco Borsato en Leontine is "al even rond". Dat bevestigt de manager van de zanger woensdag na berichtgeving van De Telegraaf.

De krant citeerde uit een nieuwsbrief die Marco naar zijn fanclub had gestuurd. Daarin schrijft de zanger over de zware periode die hij doormaakt. "Zo ben ik verhuisd en ben ik herstellende van mijn burn-out. Het herstel gaat met ups en downs."

Marco verdween begin dit jaar uit de spotlights en maakte zijn agenda voor onbepaalde tijd leeg vanwege zijn burn-out. Kort daarna werd bekend dat zijn huwelijk na bijna 22 jaar was gestrand. "Maar dat betekent niet dat ik nooit meer terugkom. Ik heb alleen nog even tijd nodig om er straks weer helemaal te kunnen zijn", belooft hij aan zijn fans.

De geruchten over huwelijksproblemen deden al langer de ronde. Zo gaf Marco vorig jaar oktober toe dat hij Leontine jaren geleden had bedrogen met pianiste Iris Hond. De affaire zou hebben plaatsgevonden rond het faillissement van The Entertainment Group, de productiemaatschappij waarvan Marco mede-eigenaar was, in 2009.

Marco en Leontine trouwden in mei 1998. Het koppel heeft drie kinderen.