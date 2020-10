Lubach maakt gehakt van windmolenbeleid minister Wiebes: groene stroom gaat naar techgiganten

Bedrijven als Google en Microsoft zetten hun datacentra maar wat graag op Nederlandse grond. Ja, we liggen op een internetknooppunt en we zijn een belastingparadijs, maar er is nóg een reden waarom zij ons land de perfecte plek vinden voor hun data-opslag: de overheid geeft honderden miljoenen euro’s subsidie aan windmolenparken. Die stroom gaat voor een groot deel naar de techreuzen, die zo goedkoop aan een groen imago kunnen komen.

Het Zweedse Vattenfall plaatste windmolens in de Wieringermeer met 660 miljoen euro aan subsidie. Niet om Nederlandse huishoudens van stroom te voorzien, maar Amerikaanse datacentra dus. Minister van Economische Zaken en Klimaat, Eric Wiebes, vindt dit allemaal een prima idee.

Dat legt Zondag met Lubach op een vrolijke manier uit in dit fragment.

Op Twitter is het topic al de hele ochtend trending. Vooral minister Wiebes moet het ontgelden.

Lubach vertelt het dan wel op een ludieke manier, maar dat onderwerp over de reden achter groene stroom, datacenters van grote multinationals, windmolens van Vattenfall en subsidie van Wiebes (ons belastinggeld) is echt te gek voor woorden. Stop die onzin! — René (@revako11) October 11, 2020

Dus, we offeren de visserij op voor windparken die datacenters voorzien van groene stroom? # gemeente Hollands kroon # zondag met lubach pic.twitter.com/kxbaadYk86 — Simon Koornstra (@simonkoornstra) October 11, 2020