Dit is hoe vaak tieners tijdens het autorijden op hun telefoon kijken

Tienerbestuurders in de VS besteden gemiddeld ruim een vijfde (!) van hun tijd achter het stuur aan hun smartphone. Dat blijkt uit een Amerikaanse studie bij meer dan duizend jonge chauffeurs.

De onderzoekers, verbonden aan Harvard University en Mass General Brigham, vroegen 1.126 tieners naar hun telefoongebruik achter het stuur. Naast het feit dat zij veel op hun telefoon zitten, keek meer dan een kwart van hen regelmatig minstens twee seconden aan één stuk naar hun scherm. Dat is lang genoeg om het risico op een ongeval aanzienlijk te verhogen.

De studie laat zien dat jongeren vooral afgeleid raken door entertainment. Zo’n 65 procent gaf aan hun telefoon te gebruiken voor muziek, video’s of sociale media. Berichten sturen kwam op de tweede plaats (40 procent), gevolgd door navigatieapps (30 procent).

Jongeren beseffen het zelf vaak

Wat dit extra zorgwekkend maakt, is dat veel jongeren zelf wéten dat hun gedrag gevaarlijk is. Ze begrijpen dat het gebruik van hun telefoon tijdens het rijden door ouders en vrienden wordt afgekeurd. Toch denken ze dat ‘iedereen het doet’, en dus lijkt het normaal.

De onderzoekers raden aan om smartphones buiten handbereik te leggen, de ‘niet storen’-modus te activeren en te zorgen voor voldoende slaap. Ook zouden voorlichtingscampagnes zich beter kunnen richten op het veranderen van groepsdruk en misvattingen over multitasken.

Ook in Nederland een groot probleem

Ook in Nederland vormt het gebruik van smartphones in het verkeer een groeiend probleem, zeker onder jongeren. Uit de Interpolis Barometer 2023 blijkt dat 93 procent van de beginnende automobilisten tussen 18 en 24 jaar minstens af en toe hun telefoon gebruikt tijdens het rijden. Het algemene telefoongebruik in het verkeer is voor alle leeftijdsgroepen 75 procent, waarvan 82,7 procent onder jongeren, zo blijkt uit cijfers van Interpolis.

Ondanks een boete die inmiddels kan oplopen tot 430 euro (en een strengere pakkans dankzij mobiele camera’s) blijft het gedrag wijdverbreid. Jongeren overschatten vaak hun eigen rijvaardigheid en denken dat snel een berichtje sturen of nummer wisselen geen kwaad kan. Net als in de VS spelen groepsdruk en sociale normen een grote rol in dit gedrag.