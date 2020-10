Ophef in België over optreden André Hazes in volle club: ‘Klap in gezicht van zorg’

André Hazes gaf zaterdagavond een optreden in een Vlaamse club. De foto’s en video’s die online circuleren doen vermoeden dat er niet voldoende afstand wordt gehouden. De politie onderzoekt de zaak.

“Mensen die in volle coronacrisis samen dansen, de microfoon doorgeven. Deze beelden zijn een klap in het gezicht van het zorgpersoneel en tonen aan dat voor velen de economie boven gezondheid gaat”, zegt Peter Huyck, diensthoofd Technische Diensten en Exploitatie van het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis van Aalst.

“Doen deze mensen dit nu om er zéker van te zijn dat de zogenaamde niet-dringende opnames en ingrepen weer uitgesteld moeten worden? Dit soort activiteiten organiseer je niet aan de vooravond van Fase 2 in de ziekenhuizen.”

Discotheek Carré in Willebroek moest maanden geleden al de deuren sluiten, maar heropende als restaurant. Carré-manager Tim Van Campenhoudt zegt dat ze zich altijd en dus ook afgelopen zaterdag aan de regels hebben gehouden. “Deze storm van kritiek is onterecht, want op deze foto’s en videobeelden zie je niet alles. Het is logisch dat mensen de leukste momenten van de avond op sociale media zetten, maar we zijn echt wel voorzichtig.”

De manager legt uit: “Van de feestvierders zat 90 procent het hele optreden lang braaf op een stoel met de armen te zwaaien. De afspraak is dan ook duidelijk: wie zich niét aan de afspraak houdt, mag na enkele waarschuwingen vertrekken.”

De politie onderzoekt nu de zaak. “Wij kregen in de loop van zondag inderdaad melding van het feestje dat op zaterdagavond plaatsvond en zijn dan ook een onderzoek gestart naar het al dan niet naleven van de Covid-19-regels”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande.

Bekijk hier de beelden.