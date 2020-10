Bolland-broers werken aan nieuwe Falco-musical

Vlak na hun verzoening werken broers Rob en Ferdi Bolland alweer aan een gezamenlijk project. De twee gaan nummers schrijven voor een nieuwe musical rond zanger Falco die in Oostenrijk geproduceerd wordt.

Ferdi noemt de samenwerking maandag in De Telegraaf "een soort goddelijke voorzienigheid". De broers, die in de jaren 80 en 90 als Bolland & Bolland hits produceerden voor Falco en flink wat andere artiesten, waren jarenlang gebrouilleerd. Deze zomer werd bekend dat Rob ongeneeslijk ziek is, wat tot een verzoening leidde.

In diezelfde week kreeg Ferdi een telefoontje uit Wenen, van een musicalproducent die er niet van op de hoogte was dat de broers tot kort daarvoor jarenlang niet met elkaar hadden gesproken. "Hij wil volgend jaar, of na corona in elk geval, gaan uitpakken met een nieuwe, spectaculaire megaversie van onze FALCO-musical. In de jaren 90 hebben we er daar al twee van gemaakt maar deze moet, volgens het plan, nog eens extra groot van opzet worden."

Inmiddels hebben de eerste besprekingen via videochat plaatsgevonden, waarbij Rob en Ferdi naar eigen zeggen meteen weer in hun oude rollen schoten. Rob: "Toen Ferdi en ik later even napraatten, bleek hij op dezelfde punten zijn aangeslagen. Heel bijzonder.’’

Alhoewel de omstandigheden die tot de verzoening en hernieuwde samenwerking leidden treurig zijn, kijkt Rob vooral naar de positieve kant. "Natuurlijk, het is moeilijk dat ik niet weet of ik de première nog zal meemaken. Maar het eraan werken, samen, het ideeën uitwerken, maar vooral het samen weer aan de slag zijn - dat geeft me een enorme boost en heel veel positieve energie."