Omroep Zwart van Akwasi wil eigen journaal gaan maken

Omroep Zwart van Akwasi gaat, als de omroep wordt toegelaten tot het publieke bestel, een eigen journaal maken. Dat heeft de rapper en medeoprichter verteld in Jinek.

Akwasi vindt dat het NOS Journaal geen volledig beeld schetst van het nieuws in de wereld. "Ik wil een toevoeging op het journaal, de werktitel is Journaal op Zwart. Daarin laten wij werelden zien binnen Nederland die je normaal gesproken niet ziet."

De rapper noemt als voorbeeld dat de NOS te weinig nieuws brengt uit Afrika. "Wist je dat de NOS twee correspondenten heeft voor 45 landen in Afrika. Dat is van de zotte en dat willen wij veranderen, want onze redactie bestaat uit de wereld." Hij zegt al enige tijd mensen aan het scouten te zijn om dit nieuwe programma vorm te geven.

Adequate afspiegeling

De medeoprichter van Omroep Zwart denkt dat de NPO "na dertig jaar praten" nog weinig heeft bereikt op het gebied van diversiteit. Het gaat volgens Akwasi dan niet alleen om programma's die weinig divers zijn, maar ook de redacties en de besturen van de Publieke Omroep zijn geen "adequate afspiegeling" van de samenleving. "Ik waardeer de inspanningen bij de NPO, maar de interculturele vertegenwoordiging op sleutelposities ontbreekt. Dat kan beter en daarom proberen we dit nu met Omroep Zwart te doen."

Het gaat niet alleen om mensen met een ander culturele achtergrond, maar ook om mensen met een andere gendergeaardheid of een andere geloofsovertuiging. "Die mensen moet je óók terug zien op televisie." Akwasi heeft zijn omroep naar eigen zeggen mede in het leven geroepen omdat hij zelf als jongetje rolmodellen miste op televisie.

Akwasi heeft naar eigen zeggen al intensieve gesprekken met de directies van BNNVARA, VPRO en Human voor eventuele samenwerking binnen het bestel. Zijn Omroep Zwart moet voor 1 januari 50.000 leden hebben om in aanmerking te komen voor mogelijke zendtijd. De omroep heeft binnen een maand 20.000 leden geworven.