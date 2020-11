Sylvie Meis over Aldi, zwart kant en het missen van Damian

Sylvie Meis is druk bezig met het promoten van haar nieuwe budgetvriendelijke dag- en nachtkleding, die ze in samenwerking met grootgrutter Aldi uitbrengt. Vanaf 9 december ligt haar lingerie in de schappen, voor bijna niets. Het heeft even geduurd voor Aldi het wilde. „Je komt pas tot zo’n samenwerking als ze zeker weten dat freaking iedereen weet wie je bent.”

„Het is een heel gerespecteerde winkelketen hier. De prijzen van mijn collectie liggen tussen de acht en zestien euro, voor een kimono is dat natuurlijk crazy. En ik wilde niet iets wat je na drie keer wassen moet weggooien, alles is eco-friendly geproduceerd."

„Mijn man Niclas is heel erg van zwart kant, dat vindt hij mooi en sexy. En hij houdt van de kimonootjes en pyjamaatjes – liefst als ze openhangen en er een mooi bh’tje onder zit.” Grote lach. „Maar hij vindt ze ook leuk als ze dicht zijn, hoor.”

In een interview met De Telegraaf gaat ze ook in op familiaire zaken, zoals bijvoorbeeld de band die ze heeft met Estevana Polman, de vriendin van haar ex-man Rafael van der Vaart en 'bonusmoeder' van haar zoon Damián.

"Ze is gewoon superlief, zoals het ook moet zijn. Liefdevol, en ook helpend. Ik ben er voor hem als hij vragen heeft over zijn huiswerk, maar Estavana spreekt heel goed Deens, dus zij kan hem op dat front dan weer supergoed helpen. Zo doen we allemaal ons ding. Het is fijn om te zien dat het zo harmonisch gaat. Dat is een blessing", aldus Sylvie.

Ook met haar kersverse echtgenoot Niclas Castello kan Damián goed opschieten. "Een maand geleden, in de herfstvakantie, was hij bij me in Hamburg. We hebben een heel mooie tijd met zijn drietjes doorgemaakt. Dat pakt niemand ons meer af. En als we elkaar zien dan is het gezin weer compleet. Zo voelt dat. Damián vindt het vooral erg voor mij dat we elkaar nu zo weinig kunnen zien door de nieuwe lockdown. Tuurlijk, kinderen missen hun ouders, maar ze zijn ook wat meer afgeleid: Damián heeft zijn voetbal, zijn school. Maar hij is lief en we FaceTimen veel."

Het feit dat Damián nu in Denemarken woont bij Rafael, Estevana en zijn zusje Jazzlyn, voelt voor Sylvie dubbel aan. "Met het loslaten kan ik goed omgaan, maar een tweede lockdown vind ik heftig. Dat ik niet op vakantie mag, who cares. Maar dat je je kind niet kunt zien, daar gaat het echt pijn doen. Maar ik weet gewoon dat het de juiste beslissing was. Een beslissing waar we allemaal achter stonden en achter stáán. Dus ik accepteer het en maak er het beste van. Maar dat betekent niet dat ik niet af en toe moet slikken."