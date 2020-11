Groningse beiaardier wereldwijde hit met Paint it black: Mick Jagger deelde video

De Groningse stadsbeiaardier Auke de Boer speelt wel eens vaker een popdeuntje op het carillon van de Martinitoren. Bij de opening van de expositie Unzipped over de Rolling Stones in het Groninger Museum klonk dan ook de bekende melodie van Paint it black door de Groninger binnenstad. En dat bleef niet onopgemerkt.

Het museum stuurde beeld en geluid door naar de manager van de Rolling Stones, die het weer liet horen aan Mick Jagger. En die besloot het te delen met zijn miljoenen volgers. Nu klinkt dus over de hele wereld het Groninger klokkenspel met de klassiekers Paint it black, Angie en Ruby Tuesday. “Prachtig natuurlijk dat we de stad, het carillon, het museum en de Martinitoren zo kunnen promoten. Dat vind ik geweldig!” reageert De Boer trots bij RTV Noord.