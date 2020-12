De Queen rouwt om Vulcan

Koningin Elizabeth rouwt om de dood van haar voorlaatste hond, Vulcan

Vulcan, een dorgi, is naar verluidt gestorven in Windsor Castle. Ze heeft nu nog één hond over – een andere dorgi, Candy. Een bron in het paleis vertelt The Sun dat de koningin verdrietig is.Een dorgi is een kruising tussen een teckel en het corgi-ras, beroemd om zijn kenmerkende korte poten en rechtopstaande oren en zijn populariteit bij de koningin.

In 2018 verloor de koningin Willow, de laatste afstammeling van haar oorspronkelijke corgi, Susan, de hond die ze in 1944 op haar 18e verjaardag cadeau kreeg. Ze was zo gehecht aan Susan dat ze de hond in 1947 meenam op huwelijksreis met prins Philip. De honden van de koningin hebben de schijnwerpers nooit geschuwd – vier van de koninklijke puppy’s verschenen met hun eigenaar op de cover van Vanity Fair in 2016.