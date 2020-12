Eerste tatoeage voor Madonna

Madonna staat bekend om de vele transformaties die ze tijdens haar carrière heeft ondergaan. Maar ook voor de 62-jarige zijn er nog eerste keren. De zangeres liet maandag weten dat ze voor het eerst een tatoeage heeft laten zetten.

In een post op Instagram deelt ze haar nieuwe lichaamsversiering: op de binnenkant van haar pols staan nu de letters L, R, D, M, S en E. Dat zijn de eerste letters van de namen van haar kinderen Lourdes (24), Rocco (20), David (15), Mercy (14), Stella (8) en Estere (8).

https://www.instagram.com/p/CIhScYFBc1E/?utm_source=ig_web_copy_link

Tussen de kiekjes die de Queen of Pop postte zat ook een schets van een tattoo van een bloem. Het is niet duidelijk of die later nog bij de letters is gekomen, een losse tatoeage is of helemaal niets met de eerste 'inkt' van Madonna te maken heeft.