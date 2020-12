Felicity Huffman terug op filmset na gevangenisstraf

Goed nieuws voor Felicity Huffman. De actrice is weer aan het werk en dat doet de voormalig Desperate Housewives-actrice op de set van een komedie over honkbal voor tv-zender ABC. Het is haar eerste rol sinds ze vorig jaar werd veroordeeld voor studiefraude. Hoewel het voor nu slechts een proefuitzending betreft, hoopt de zender ABC vervolg te kunnen geven aan het project. Dit meldt The Daily Mail.

Huffman bekende in 2019 schuld nadat duidelijk werd dat ze 15.000 dollar had betaald om de cijfers van haar dochter bij haar examens omhoog te krijgen. Ze kreeg twee weken celstraf, een taakstraf en een boete. Nu is de 57-jarige weer klaar om te acteren en kruipt ze in de rol van Susan Savage, eigenaresse van het honkbalteam Sacramento River Cats.

Huffman kwam aan op de set met haar Tesla en droeg een petje met daarop een Amerikaanse vlag. Om zichzelf af te schermen van de aanwezige pers droeg ze een donkere zonnebril en een mondkapje in verband met het coronavirus.

Huffman zat uiteindelijk maar 11 van de 14 opgelegde dagen celstraf uit en haar echtgenoot William H. Macy werd volledig vrijgesproken.