Weduwe des Bouvrie: Jan was blij dat hij weg mocht

Begin oktober stierf Jan des Bouvrie. Zijn weduwe Monique zet de traditie van haar man voort om grote interviews te geven aan De Telegraaf. Zij blijkt het prima te maken. ‘Want dat wilde Jan’. „Jan zei: ’Ik wil niet dat je teveel verdriet gaat hebben. Ik heb een prachtig leven gehad en nu is het voorbij, zo gaat dat nu eenmaal. En jij hebt nog een heel leven voor je en daar moet je van genieten.”

Ze blijkt net terug uit Marrakesh en was sinds Jans door ook al in Saint Tropez.

Uiteraard is ze droevig dat Jan dood is, maar ze is ook wel in vrede. “Hij zag ook uit naar het einde, hij was blij dat hij weg mocht. Dat deed mij heel veel pijn, dat hij dus eigenlijk bij mij weg wilde.”