Matthijs van Nieuwkerk miste DWDD alleen na overlijden Maradona

In zijn eerste maanden na De Wereld Draait Door (DWDD)merkte Matthijs van Nieuwkerk dat hij prima zonder het programma kan. In het AD vertelt de presentator woensdag dat er maar één moment was waarop hij de talkshow miste: na het overlijden van voetballegende Diego Maradona.

Van Nieuwkerk is teleurgesteld in de manier waarop dat nieuws werd besproken op de Nederlandse televisie. "Dat tv-saluut kon origineler en koninklijker. De beste commentaren kwamen van de oud-voetballers die toevallig al klaar zaten voor hun Champions League-analyse van die avond: Marco van Basten, Wim Kieft en René van der Gijp. Maar bij de talkshows was de fantasie blijkbaar op die dag. Life Is Life en De hand van God tot je er tureluurs van werd..."

Het afscheid van DWDD was niet de enige grote gebeurtenis in het leven van de presentator dit jaar. Hij werd ook voor de eerste keer opa, van kleinzoon Frenkie. Daarover zegt hij in de krant: "Ik zit als opa nog in mijn wittebroodsweken, dus ik laat het hierbij want ik kraam te pas en te onpas de krankzinnigste liefdesverklaringen uit, heb ik begrepen."