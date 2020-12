Voormalig koninklijk chef-kok vindt nieuwe The Crown-serie niks

Volgens Darren McGrady (58), de chef-kok die maar liefst 15 jaar dagelijks gekookt heeft voor de Britse royals, hebben de makers van het vierde seizoen van The Crown 'de waarheid wel met een flinke korrel zout genomen'. McGrady meent dat de artistieke vrijheid iets te losjes is opgevat. Dit vertelde hij in een interview met Us Weekly.

"Ik was groot fan van Claire Foy, de actrice die koningin Elizabeth in de eerste twee seizoenen vertolkte. Maar de acteerprestatie van haar opvolgster Olivia Col vind ik minder geslaagd. Ze lacht nauwelijks en dat klopt niet. De koningin heeft namelijk een geweldig gevoel voor humor en dat komt helemaal niet naar voren in de twee seizoenen dat Col haar speelde,' aldus McGrady.

McGrady was onder meer chef-kok toen Charles en Diana nog samen waren en was zodoende ook verbaasd door een aantal filmscènes die over hun reis naar Australië zijn gemaakt. "Je ziet ze dan steeds ruzie maken, terwijl ze toen juist nog gelukkig waren. Hetzelfde geldt voor het Ghillies Ball dat gehouden werd op het kasteel Balmoral in Schotland, waar de twee een ontzettend leuke avond hadden samen. Maar als je dan naar The Crown kijkt, dan krijg je een heel ander beeld."