Nieuwjaarsduik Ruud de Wild loopt in de soep

Ruud de Wild heeft het nieuwe jaar op een bijzondere manier ingeluid. Omdat de traditionele nieuwjaarsduik in Scheveningen vanwege de coronamaatregelen niet doorging, stapte de NPO Radio 2-dj over op de nieuwjaarsduik op blik. Maar door toedoen van zijn vriendin Olcay Gulsen liep ook die duik niet zoals gepland.

"Zullen we een goed begin doen en een nieuwjaarsduik doen?", vraagt Olcay in haar Instagram Stories aan Ruud. Niet veel later staat hij schaars gekleed buiten in de kou. "Ogen dichthouden en dan krijg je dat zeewater", zegt de presentatrice, voor ze een blik tomatensoep over de dj giet. "Oeps, verkeerde blik", lacht ze. "Dit is zo niet grappig", reageert Ruud. "Gatverdamme."

Ruud is niet de enige die zijn nieuwjaarsduik dit jaar uit blik kreeg, Unox had 25.000 blikken met Noordzeewater aan 'thuisduikers' geschonken. Dat de echte nieuwjaarsduik werd afgelast weerhield tientallen liefhebbers er niet van toch in het koude water te springen. Een van hen was Dennis van der Geest. "Nu al heel dom 2021 beginnen", zei presentator en oud-judoka in zijn Instagram Stories voorafgaand aan zijn duik. "2021 lekker fris begonnen", postte hij na afloop. "Het was koud."