Ex-huishoudster Nadège woedend op Martien Meiland: “Het gaat hem alleen maar om geld”

Nadège Coffinet (53), die het huishouden deed in het chateau van de familie Meiland, is woedend op Martien Meiland, omdat hij in zijn boek haar hele liefdesleven op straat heeft gegooid. “Het gaat hem alleen maar om geld,” zegt Nadège tegen Primo.

Affaire

Het ging mis tussen Nadège en de Meilandjes toen zij haar plots ontsloegen. Ze voelde zich uitgebuit, onder meer omdat ze voor de tv-uitzendingen nooit een cent kreeg. Erger nog is dat Meiland allerlei vertrouwelijkheden van de ex-huishoudster in zijn boek beschreef. Zo schrijft Martien: “Ze heeft wel een soort van man. Nou ja, een getrouwde Turk.” Dat zou komen door Nadèges ‘seksdrang’, aldus de voormalige kasteelheer. Het blijkt om een affaire te gaan die ze heel lang geleden had en waar ze ooit in vertrouwen over heeft verteld.

Monnikenwerk

“Ik ben de familie Meiland zo beu als koude pap aan het worden,” zegt Nadège. “In het begin waren ze zo leuk en aardig. Dat is van de ene op de andere dag veranderd. Waarom weet ik niet. Wist ik het maar. Volgens Martien deed ik niks meer in het chateau. Hij is zeker vergeten dat ik alle houten vloeren in de olie heb gezet. Dat was een monnikenwerk. En dat ik iedere ochtend de poep van de honden van de vloer in de eetkamer en keuken moest afvegen.

Kapot

“Hij schrijft ook over een Belgische vrachtwagenchauffeur die mij erg leuk zou hebben gevonden. Ik weet niet wat hij daarmee bedoelt. En dan nog, het is mijn privéleven. Ik weet genoeg verhalen over de familie, maar die vertel ik toch ook niet? Dat zou anders wel een spraakmakend boek zijn, geloof me: het ware verhaal dat zich achter de muren van ‘Chateau Meiland’ heeft afgespeeld. Het lijkt wel of ze mij kapot willen maken. Ik heb in de media alleen maar mijn verhaal verteld. Dat is schijnbaar verkeerd gevallen. Hij moet eens naar zijn eigen situatie kijken. Dat hij met Erica opnieuw is getrouwd, heeft alleen maar met geld te maken.”

AliExpress

Het imago van de Meilandjes heeft een behoorlijke deuk opgelopen. De familie heeft behalve met Nadège ook ruzie met oud-huisvriendin Caroline. In zijn boek klapt Meiland bovendien uit de school over allerlei dingen die in vertrouwen zijn verteld. Verder heeft dochter Maxime een kledinglijn met kleding die ze rechtstreeks van AliExpress lijkt te hebben gekopieerd. Tenslotte zouden ze voor hun nieuwe woning in Hengelo niet de benodigde vergunningen hebben.