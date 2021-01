Nederlandse Summer (11) verovert internationale modewereld: kinderarbeid of droomleven?

Ze is mooi, de elfjarige Summer de Snoo uit Rotterdam. Zo mooi dat grote modehuizen in Milaan en New York graag met haar willen werken. Zelf noemt ze het ‘een droomleven’. Maar er is kritiek: de termen kinderarbeid en uitbuiting vallen veelvuldig.

Webshop

Summer staat al sinds ze heel klein is in de belangstelling. Een vriendin van haar moeder zocht nog iemand voor de kinderkleding die ze in haar webshop wilde verkopen. Die foto’s werden opgepikt en het meisje werd een veelgevraagd model. Er zijn meer kinderen die dat werk doen: ook kinderkleding moet worden geshowd. Maar er zijn er weinig die zoveel kritiek krijgen als Summer en haar ouders, die haar zouden uitbuiten.

Niet waar, zeggen ze zelf en dat wordt ook bevestigd door de documentairemaker Cheeru Mampaey, die het gezin lang volgde. Het geld dat Summer verdient, komt op een geblokkeerde rekening waar ze pas vanaf haar achttiende bij kan. “Die beschuldigingen doen pijn, zeker als je weet dat wij onze laatste spaarcenten bij elkaar hebben geschraapt om de vliegtuigtickets voor haar eerste shoot in Milaan te bekostigen,” zegt moeder Jessica tegen Het Laatste Nieuws.

Net als elke elfjarige

Ook Mampaey is het niet eens met de kritiek. Summer is net als elke andere elfjarige, zegt ze. “Het grote verschil is dat ze razend knap is en daar ook iets mee doet. Zou Summer een jonge topsporter of balletdanseres zijn, dan zou niemand het overdreven vinden dat ze met haar vak bezig is. Maar omdat ze letterlijk geld verdient door in the picture te staan, komt er commentaar op.”

De kritiek gaat niet alleen over geld, maar ook over de aard van de foto’s. Het kind zou geseksualiseerd worden. Maarten van Rossem zei bij Jinek al eens dat de kiekjes een ‘bedenkelijk karakter hadden voor een kind’.

Zelf is Summer heel gelukkig, zegt ze. “Ik doe dit omdat ik het graag doe, niet omdat ik er door mama en papa toe gepusht word”, aldus het kindmodel. “Toen ik zei dat ik model wilde worden, hebben mijn ouders juist heel vaak gevraagd of ik wel zeker was.” Ze vindt dat ‘ze haar droom leeft’. “En als ik het niet meer leuk vind, stop ik ermee.”