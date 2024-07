Deze drie zinnen maken duidelijk dat je met een narcist te maken hebt

Je hebt vaak niet direct door dat je met een narcist te maken hebt, vooral omdat ze zo charmant en innemend kunnen overkomen. Maar er zijn tekenen waar je op kunt letten, zodat je jezelf nog op tijd kunt verlossen van deze nare persoonlijkheid. Psycholoog Erin Leonard noemt in LADbible drie zinnen, die onschuldig lijken, maar toch echt duiden op narcistische trekken.

1. Het spijt me dat je je zo voelt

Leonard noemt dit een anti-empathische opmerking. "In plaats van dat je partner zich inleeft in jou en probeert te begrijpen hoe je je voelt, wijst hij je gevoel onmiddellijk af en bestempelt het als ‘van jou’.”

2. Je hebt issues met woede

Narcisten gaan altijd in de aanval. Het ligt nooit aan hen. "Onterecht aangevallen worden terwijl jij niet degene bent die de fout heeft gemaakt, kan gekmakend zijn”, zegt Leonard. "Het is normaal dat je in deze situatie van streek raakt. Toch maakt de narcist hier vaak misbruik van en beschuldigt hij je ervan ‘de controle kwijt te zijn’.”

3. Je hebt het verpest

Een narcist zorgt ervoor dat jij je schuldig voelt terwijl je niets hebt misdaan. Hij kan ook doen of het verschrikkelijk is wat je hebt gezegd of gedaan terwijl dat wel meevalt. "Hoe dan ook: ze communiceren dat je hen niet mag confronteren of een gevoel in de relatie mag uiten dat ze niet leuk vinden”, aldus de psycholoog.