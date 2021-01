Josh Groban zingt voor Joe Biden’s asielhond Major

Voor Josh Groban ging er een droom in vervulling toen hij live mocht zingen bij de 'Indoguration' van Major Biden, de asielhond van de aanstaande president van de Verenigde Staten, Joe Biden. De zanger kreeg via sociale media mee dat de Delaware Humane Association, de organisatie bij wie de Bidens het dier geadopteerd hebben, een online 'inauguratie' organiseerden voor Major, omdat hij de eerste asielhond is die in het Witte Huis komt te wonen.

Duizenden hondenliefhebbers meldden zich aan voor het event, waarvan de opbrengsten gaan naar de organisatie. Ze willen het geld gebruiken om het belang van het adopteren van dieren te benadrukken. Groban, zelf een groot hondenfan, bedacht zich geen moment en nam contact op om zijn steentje bij te dragen. De zanger liet via sociale media weten 'dolgelukkig' te zijn.

"Yes! Het is gelukt. Hoewel de wereld momenteel een puinhoop is, kunnen we het er toch wel over eens zijn dat honden ons door alles heen slepen. Ik ben vereerd dat ik een lied voor Major, onze eerste First Rescue Dog, heb mogen zingen," aldus Groban.

De Bidens hebben twee Duitse herders, Champ en Major. Champ kwam in 2008 bij hen via een fokker, waarop het paar destijds kritiek kreeg. Veel dierenliefhebbers vroegen zich af waarom ze geen asielhond hadden geadopteerd. Dat deden ze in 2018, toen ze Major als verwaarloosde puppy in huis namen om hem aan een normale omgeving te laten wennen. Acht maanden later was de viervoeter zo ingeburgerd in hun leven dat ze besloten hem te adopteren.

Met de terugkeer van honden Champ en Major, én kat Winston, wordt een Amerikaanse presidentiële traditie in ere hersteld. Donald Trump was de eerste president in 120 jaar die geen huisdieren had. De president zei eerder in interviews 'geen tijd te hebben voor dieren'.