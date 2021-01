Ook Hollywood wil Trump voorgoed verbannen

Slecht nieuws voor Donald Trump. De huidige Amerikaanse president, die aanstaande woensdag wordt opgevolgd door Joe Biden, dreigt nog meer te verliezen. De vakbond SAG (Screen Actors Guild)-AFTRA komt dinsdag bij elkaar om uitzetting van Trump te bespreken, wat zou betekenen dat hij nooit meer terug kan keren naar zijn geliefde show The Apprentice. Dit meldt Deadline.

Voordat Trump president was, schitterde hij jarenlang in The Apprentice en Celebrity Apprentice, waarbij de winnaars een baan bij zijn bedrijf kregen. Ook zijn kinderen Ivanka, Don Jr. en Eric waren in de show te zien als 'board members'. Het leverde hem destijds hoge kijkcijfers op, maar niet de door Trump zo begeerde Primetime Emmy Award.

Trump is lid van de SAG sinds 1989, maar ligt nu onder vuur naar aanleiding van de bestorming van het Capitool op 6 januari. Er is twee-derde van de stemmen nodig om hem te royeren, maar de eerste bijeenkomst op dinsdag is pas de eerste stap in een lang proces.

Volgens de organisatie kunnen leden verbannen worden als ze de integriteit en idealen van de vakbond te schande maken. De bond bekritiseerde Trump al eerder nadat hij de media uitriep tot 'Amerika's grootste vijand', terwijl veel leden van de vakbond werkzaam zijn in de media.

Eerder werd op Twitter al opgeroepen om Trump te verwijderen uit de film Home Alone 2, waarin hij een piepklein rolletje heeft. Hij was te zien in een scène met hoofdrolspeler Macaulay Culkin, die als klein jochie in Trumps Plaza Hotel in New York kwam slapen. Culkin reageerde op de tweet en liet weten er helemaal voor te zijn om Trump uit de film te halen.