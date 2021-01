Ferry Doedens klust bij op erotische site: “Het is een leuke boterham”

Gisteravond bij Jinek vertelde acteur Ferry Doedens over zijn opvallende carrièremove. Ongeveer een maand geleden werd hij lid van platform OnlyFans, waarop wie wil erotische foto’s en filmpjes tegen betaling aanbiedt. De werkloze acteur verdient er een leuke boterham mee, zegt hij zelf.

Doedens moest Goede Tijden Slechte Tijden verlaten, nadat hij zich meermaals niet aan de coronaregels hield. Aan Jinek vertelt hij dat hij het moeilijk had na zijn plotse vertrek. “Ik was best wel onzeker over wat er zou komen. Er was geen plan A, geen plan B. Ook financieel gezien. Ik heb ook gewoon de huur die doorloopt.” Doedens hoorde dat je heel veel geld kon verdienen met het platform dus besloot hij er een seksueel getint filmpje van zichzelf op te zetten.

De acteur met het strakke lichaam blokkeerde eerst nog Nederlanders, Belgen en Duitsers, maar kwam er al snel achter dat mensen hem alsnog vonden. Toen zijn bijzondere carrièreswitch uitlekte, raakte hij een beetje in paniek. Hij besloot toch door te zetten. “Ik heb het er zelf opgezet en dit is mijn eigen keuze geweest. (…) Laat ik het zien als creatief ondernemen.”

Of het goed verdient, vraagt Jinek. “He is een leuke boterham, ja. Ook na de coronacrisis zing ik het nog wel een tijdje uit,” klinkt het.