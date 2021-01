Britse oorlogsveteraan Captain Tom Moore getroffen door corona

De Britse oorlogsveteraan Captain Tom Moore (100) is besmet geraakt met het coronavirus. De man die wereldberoemd werd vanwege zijn corona-inzamelingsactie heeft moeite met ademhalen en is opgenomen in het ziekenhuis, maar ligt niet op de intensive care. Dat maakte zijn familie bekend aan Britse media.

Moore had volgens zijn dochter de afgelopen weken te kampen met een longontsteking. Om die reden was hij nog niet gevaccineerd tegen Covid-19.

Captain Tom baarde vorig jaar opzien door rondjes in zijn tuin te lopen en zo geld in te zamelen voor de bestrijding van het coronavirus. Zijn oorspronkelijke doel was om voor zijn honderdste verjaardag op 30 april duizend pond op te halen, maar het was op zijn verjaardag al 30 miljoen pond (33 miljoen euro). De Britse koningin Elizabeth heeft hem voor zijn inzamelingsactie tot ridder geslagen. Vliegtuigen van de Britse luchtmacht vlogen als eerbetoon over zijn huis en hij kreeg de eretitel van kolonel.

Ook deed de veteraan mee aan een cover van het nummer You'll Never Walk Alone. De single werd opgenomen door zanger Michael Ball. De opbrengst ging naar het goede doel waar Captain Tom zijn rondjes voor liep. De plaat haalde de eerste plaats in de Britse hitlijsten en dat zorgde ervoor dat Tom de oudste persoon werd die ooit een Britse nummer één had.