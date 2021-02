Angelina Jolie: jaren na scheiding waren zwaar

De scheiding van Angelina Jolie en Brad Pitt, die in april 2019 officieel werd gemaakt, heeft een behoorlijke impact gehad op de actrice en de zes kinderen die het voormalig stel deelt. Dat heeft Jolie laten weten in een interview met de Britse editie van het tijdschrift Vogue.

Jolie en Pitt gingen in september 2016 uit elkaar, maar de nasleep van hun scheiding duurde nog een aantal jaar. "Het zijn pittige tijden geweest, waarin ik mijn focus heb gelegd op het helen van mijn gezin. Inmiddels begint mijn ijs-laagje te smelten en gaat het bloed weer door mijn aderen stromen," aldus Angelina.

Het leven met haar kinderen maakt haar extreem gelukkig. "Net als dat ik voor hen zorg, doen ze dat ook voor mij. We stonden onlangs op de trampoline in de tuin te springen, totdat een van mijn kids zei: 'Mama, doe dat maar niet, straks bezeer je je nog'. Daar moest ik vreselijk om lachen. Niet zo lang geleden speelde ik nog een stoere actieheld in een film en nu zeggen mijn kinderen dat ik de trampoline moet vermijden."

De 45-jarige Jolie zit naar eigen zeggen beter in haar vel dan in haar jongere jaren. "Mijn moeder is niet oud geworden, dus het feit dat ik nu in mijn veertiger jaren zit voelt als een overwinning. En ik kijk er zelfs naar uit om richting de 50 te gaan, ik denk dat dat mijn piekjaren worden."

Angelina en Brad hebben samen zes kinderen: Maddox (19), Pax (17), Zahara (16), Shiloh (14) en tweeling Knox en Vivienne (12).