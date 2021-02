Dichteres Amanda Gorman huldigt ‘erecaptains’ bij Super Bowl

Voor aanvang van de Super Bowl zondagavond heeft dichteres Amanda Gorman de helden uit de coronacrisis geëerd. In een speciaal voor de gelegenheid geschreven gedicht, lichtte ze de inzet van drie van hen uit.

Geheel in stijl van de sportwedstrijd noemde ze de drie 'captains'. "We prijzen hen om hun inzet en hun impact in deze onzekere tijden waarin daar zoveel behoefte aan is. Zij hebben het voortouw genomen en zijn boven alle verwachtingen en beperkingen uitgestegen", aldus Gorman, die eerder hoge ogen gooide met haar optreden tijdens de inauguratie van president Joe Biden.

De aangewezen helden zijn een leraar uit Los Angeles die ervoor heeft gezorgd dat al zijn leerlingen toegang hadden tot technologie om vanuit huis te leren, een covidverpleegkundige uit Tampa en een sociaal werker uit Pittsburgh die zich ontfermt over veteranen en kinderen met een moeilijke thuissituatie.

De 22-jarige Gorman staat sinds de inauguratie flink in de spotlights. Haar socialmediakanalen kregen er miljoenen volgers bij, ze kreeg een nieuwe literair agent en impresariaat en tekende een contract bij IMG Models. Haar klus bij de Super Bowl dankt ze niet aan haar optreden tijdens de inhuldiging van Biden; een woordvoerder van de NFL laat aan USA Today weten dat de footballbond al in november contact opnam met de dichteres.