Bedrijf achter app Kim Kardashian voor twee miljard overgenomen

Gamebedrijf Glu Mobile, de maker van de app Kim Kardashian: Hollywood, is voor 2,1 miljard dollar (1,8 miljard euro) overgenomen door videogamegigant Electronic Arts.

Alhoewel Glu meerdere apps op de markt brengt, liet het volgens Variety bij de bekendmaking van de cijfers over 2020 weten dat de gestegen winst vooral te danken was aan de hernieuwde populariteit van Kim Kardashian: Hollywood. Spelers van die mobiele game moeten proberen zo snel mogelijk rijk en beroemd te worden. De app is gratis, maar deelnemers kunnen kleding, accessoires en andere zaken kopen voor hun virtuele alter ego.

Kim en Glu lanceerden Kim Kardashian: Hollywood in 2014. De realityster beweerde in 2016 op Twitter dat ze zo’n 80 miljoen dollar had verdiend aan de aankopen en advertentie-inkomsten uit de app. Volgens Forbes was dat op dat moment in werkelijkheid ongeveer de helft. Kim zou nog altijd miljoenen per jaar verdienen aan de deal. Of de overname van Glu ook financiële gevolgen heeft voor haar, is onbekend.