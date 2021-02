‘Verzoening Geer en Goor is echt uitgesloten’

Hoewel hij er alles aan heeft gedaan om een einde maken aan een nieuwe strijd tussen Gerard Joling en Gordon, is het ook Hans Klok niet gelukt om de twee kemphanen nader tot elkaar te brengen. Klok, die zich opwierp als mediator, zegt in een interview met De Telegraaf 'dat de heren echt klaar zijn met elkaar'.

De 51-jarige illusionist zegt er alles gedaan te hebben om hun recente ruzie te sussen, maar helaas zonder resultaat. Volgens Klok 'ging het helemaal nergens over'. "Jongens, stop toch alsjeblieft met bonje maken over het nieuwe hondje van Gordon. Het is echt absurd en te kinderachtig voor woorden."

Hans had de twee graag weer bij elkaar gezien, ook al liggen ze soms overhoop met elkaar. "Ze zijn zo'n creatief koppel samen, daarom is het zo zonde dat dit nu wéér gebeurt. Ik snap het gewoon niet dat een ruzie om een hondje dusdanig uit de hand kan lopen. Sowieso vind ik dat de heren de strijd moeten staken. Kijk eens naar de Toppers, hoe ze daar de Johan Cruijff ArenA jaarlijks op de kop zetten of met hun spraakmakende tv-programma’s."

Klok is bang dat het straks te laat is en Geer en Goor spijt krijgen van hun gekift. "Ik wilde heel graag bemiddelen om ze weer bij elkaar te krijgen, zodat hun verzoening weer zou resulteren in prachtige televisie. Ik heb echt mijn best gedaan, maar ze zijn er klaar mee. Heel jammer allemaal."