René Mioch werkt aan speelfilm over Mathilde Willink

Mediaproducent René Mioch heeft het plan om een speelfilm te maken over socialite Mathilde Willink. Dat heeft radiomaker Lammert de Bruin gemeld in het NPO Radio 5-programma Volgspot. De Bruin maakt een podcast over de omstreden BN’er.

Willink (1938-1977) verwierf bekendheid door haar huwelijk met kunstschilder Carel Willink en door haar opvallende kleding, haardracht en make-up. Op 25 oktober 1977 werd zij dood op bed gevonden. Zij had een kogel in haar hoofd en een pistool in haar hand. Het is nooit opgehelderd of Willink zelfmoord pleegde of werd vermoord.

De Bruin maakte kort geleden met collega Babs Assink een podcast over het leven en de dood van Willink. René Mioch was een van de mensen die zij spraken. Mioch was 17 jaar toen hij, een avond voor haar dood, voor de ziekenhuisomroep Amsterdam een interview met haar deed.

Hollywood

"Hij vertelde dat haar dood heel veel indruk op hem had gemaakt", aldus De Bruin. "En hij raakte nog meer geïntrigeerd door te luisteren naar onze podcast. Hij zag meteen een speelfilm voor zich en had direct in zijn hoofd wie het script zou moeten schrijven en wie de hoofdrollen zouden moeten spelen."

Er hebben inmiddels een paar gesprekken plaatsgevonden met de podcastmakers en een beoogde regisseur, producent en scenarist. "Hij kent natuurlijk heel veel mensen in de filmwereld", vertelde De Bruin aan dj Astrid de Jong. "Het zou natuurlijk geweldig zijn als over een paar jaar in Hollywood een film over dit verhaal te zien zou zijn."