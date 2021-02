Waylon verdedigt keuze om Voice-favorieten weg te sturen

Waylon heeft zaterdag zijn keuze verdedigd om kandidaten Senja en Sezina in The Voice of Holland, volgens veel kijkers kanshebbers voor de overwinning, weg te sturen. "Misschien heb ik keuzes gemaakt die sommige mensen niet begrijpen. Ik zal me nader verklaren!", schrijft hij op Instagram.

De coach noemt Sezina een "geweldig talent" met een "stem waar we allemaal van onder de indruk zijn". Toch is ze er nog niet klaar voor, meent hij. "Ik gun haar een toekomst gevuld met goud en platina en aan de reacties te zien hoeft ze zich daar geen zorgen over te maken. Toch? Wat ik haar vooral gun is dat ze een meisje van 16 kan zijn en zich even los kan wrikken van alles wat er van haar verwacht wordt, want aan die verwachting kan ze naar mijn mening nog niet voldoen."

Over Senja zegt Waylon dat ze The Voice niet nodig heeft. "Achter het stuur bepaal jij je bestemming... (...) Senja zit achter het stuur en weet waar ze moet zijn. Dat heb ik goed gezien en gelukkig heb ik een aantal keer per week contact met haar en zijn we bezig om een plaat te maken", aldus Waylon. "Ze schrijft geweldige liedjes! Ik gun iedereen het allerbeste maar gun een ieder vooral datgeen wat ze zelf het beste vinden!"

Het wegsturen van Senja en Sezina leverde vrijdagavond veel commotie op sociale media op. Veel kijkers vonden het onbegrijpelijk en stelden zelfs dat Waylon het format van The Voice eigenhandig de nek omdraait.