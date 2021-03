Paul Verhoeven: seksscène moet meer zijn dan alleen geil

Seks komt terug in grote delen van het oeuvre van Paul Verhoeven, maar de regisseur vindt dat die scènes nooit op zichzelf moeten staan. In De Telegraaf verklaart hij donderdag: "Seksuele scènes moeten méér zijn dan alleen maar geil. Anders maak je gewoon porno."

In het interview waarin de 82-jarige terugkijkt op zijn lange carrière, legt hij uit waarom seks een terugkerend onderdeel is in zijn films. "Seks is natuurlijk een van onze grootste menselijke drijfveren. We doen het bijna allemaal, nietwaar?", aldus de filmmaker. "Erover praten is misschien niet altijd makkelijk, maar in mijn films wil het wel laten zien. Het is gewoon te belangrijk om te verhullen. Dat heb ik dan ook nooit gedaan."

Toch vindt Verhoeven wel dat de intieme scènes onderdeel moeten zijn van het verhaal. En dat niet alles in beeld hoeft te worden gebracht. "Gepomp kun je ook maar beter vermijden, daarnaar kijken is vooral ongemakkelijk. Er moet iets anders aan de hand zijn, iets wat speelt op de achtergrond."