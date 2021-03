Cornald Maas vindt nieuwe inzending Jeangu beter

Cornald Maas is enthousiast over Birth of a New Age, de nieuwe songfestivalinzending van Jeangu Macrooy. De songfestivalcommentator en lid van de selectiecommissie vindt het lied beter dan Grow, het nummer waarmee Jeangu vorig jaar naar het songfestival wilde.

"Ik vind deze beter", zei Cornald in De Vooravond. "Want meer hoop en verwachting. Ook in de zin van: we staan aan het begin van een nieuw tijdperk." De songfestivalkenner vindt het ook een goede zet dat Jeangu een aantal zinnen in de Surinaamse taal Sranan Tongo zingt. "Daarmee is hij schatplichtig aan z'n achtergrond, z'n cultuur en identiteit."

Volgens Cornald is Birth of a New Age half december gekozen. "Jeangu heeft alle kans en tijd gehad om een aantal songs te schrijven maar dat was best een klus nog", zegt hij verwijzend naar de coronacrisis waarin er nauwelijks inspiratie kan worden opgedaan. "Maar hij is er goed uitgekomen."