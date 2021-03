Open oorlog tussen Britse royals steeds venijniger

Zondag gaan Harry en Meghan nare dingen zeggen over het Engelse koninklijk huis, waaraan zijn zijn ‘ontsnapt’. Meghan over het interview met Oprah: “Ik zou niet weten waarom zij zouden verwachten dat wij na al deze tijd nog steeds zouden zwijgen, terwijl zij een actieve rol spelen bij het in stand houden van aanhoudende onwaarheden over ons.”

Het andere kamp in deze oorlog is vast begonnen terug te schieten. Via The Times werd gisteren uitgelekt dat Meghan een vreselijk mens is, die haar personeel afblaft en veel medewerkers gek heeft gemaakt. Er komt een Officieel Onderzoek: het Britse koningshuis een onderzoek naar mogelijk pestgedrag door Markle, zo maakte de Britse krant The Times deze week bekend. De vroegere perschef van het koppel zou de klacht hebben ingediend. Zijn aanklacht zou al uit 2018 dateren, maar nu zou er echt iets mee gedaan worden.

En dat is allemaal nog maar de inleiding. In het weekeinde brandt de strijd echt los.