‘Britney Spears overweegt interview Oprah Winfrey’

Volgens ingewijden zou Britney Spears er serieus over nadenken om een uitgebreid interview te geven over alles dat zich momenteel in haar leven afspeelt. De rechtszaak rondom het curatorschap van haar vader Jamie en de recente documentaire die The New York Times over haar maakte: Britney heeft daar een mening over. En niemand minder dan Oprah Winfrey zou de juiste interviewer voor een gesprek daarover zijn. Dit meldt Entertainment Tonight.

"Britney vindt dat het niet aan anderen is om haar verhaal te vertellen, zij is de enige die weet wat er precies gebeurd is. Tot nu toe heeft ze niet publiekelijk gereageerd op de documentaire of het gedoe met haar vader, maar dat zou ze wel willen. In principe heeft ze een hekel aan interviews geven, omdat haar woorden vrijwel altijd worden verdraaid. Maar in Oprah heeft ze vertrouwen, dus die zou in haar ogen de meest geschikte kandidaat zijn," aldus een bron.

Vooralsnog zijn er geen directe plannen om een interview te laten plaatsvinden, omdat de zangeres nog steeds verwikkeld is in een rechtszaak met haar vader om hem uit zijn rol als curator te zetten. Mocht hij die rol verliezen, dan opent dat voor Britney deuren om naar buiten te kunnen treden met haar verhaal.